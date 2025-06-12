Обстрел Харькова 7 июня: из-под завалов достали тело шестой жертвы

В Харькове из-под завалов гражданского предприятия, по которому ударила Россия 7 июня, достали тело шестой жертвы. Она считалась пропавшей без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Он добавил, что поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена.

"Только что на месте субботнего удара по гражданскому предприятию найдено тело шестого человека, который считался пропавшим", - сообщил Терехов.

Обстрел Харькова 7 июня

Напомним, вечером 7 июня российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, два частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Ранее было известно о двух погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.

Позже из-под завала предприятия достали еще четыре тела погибших.

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