Обстрел Харькова 7 июня: из-под завалов предприятия изъяли два тела и нашли еще одно

В Киевском районе Харькова из-под завалов гражданского предприятия изъяли два тела погибших и нашли еще одно. Здание 7 июня обстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова .

"На месте террористического удара по гражданскому предприятию, нанесенного врагом в ночь на субботу, изъяли два тела и нашли еще одно. Работы по его деблокированию продолжаются. Поисковая операция продолжается", - рассказал мэр.

Позже Терехов сообщил, что спасатели изъяли из-под завалов два тела и нашли еще одно.

По его словам, погибшую обнаружили в одном из помещений подвала производственного корпуса.

"Из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое враг обстрелял в ночь на 7 июня, изъяли тело женщины", - сообщил Синегубов.

Обстрел Харькова 7 июня

Напомним, вечером 7 июня российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, два частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Ранее было известно о двух погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.

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