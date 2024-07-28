Обстрел Глухова: появилось видео последствий атаки РФ

"Вчера 27 июля враг атаковал жилой сектор Глухова. Погиб один ребенок (14 лет), 13 людей ранены, из них 7 детей", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и обследовали территорию, по которой были нанесены удары.

Обстрел Глухова

Днем 27 июля российские войска обстреляли Глухов, расположенный в Шрсткинском районе Сумской области. Под ударом оказался центр города.

Почти сразу стало известно о раненых и повреждениях инфраструктуры. Первоначально сообщаалось о 10 пострадавших, среди которых было шестеро детей.

Позже число пострадавших из-за обстрела Глухова возросло до 13 людей. Также погиб подросток.