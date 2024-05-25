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Обстрел "Эпицентра" в Харькове: спасатели обнаружили тело пятой жертвы

Фото: россияне обстреляли Харьков (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели обнаружили тело погибшего человека в разрушенном российским ударом гипермаркете "Эпицентр" в Харькове. Общее количество жертв возросло уже до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram-канале.

"Спасатели обнаружили еще одно тело погибшего в "Эпицентре", - рассказал глава города.

До этого было известно о четырех погибших и 40 пострадавших. Еще по меньшей мере 16 человек числятся пропавшими без вести, среди них сотрудники гипермаркета.

Обстрелы Харькова и "Эпицентра"

Сегодня около 16:00 российская армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Обе попали в гипермаркет "Эпицентр" посреди одного из спальных районов Харькова.

На момент удара в гипермаркете могли находиться более 100 человек, по другим данным - более 200 человек. Точное количество людей планируют установить с помощью записей с камер видеонаблюдения. Подробнее об обстреле "Эпицентра" - читайте по ссылке.

Также россияне атаковали харьковский центральный парк, но там вражеский боеприпас не разорвался после падения. После этого под ударом оказался центр Харькова. В результате обстрела гражданской застройки пострадали уже 18 человек, среди которых ребенок.

Как выяснилось, враг атаковал центр Харькова с помощью ракеты С-300. РБК-Украина рассказывала, как выглядит центр города после вражеского удара.

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Обстрел ХарьковаВойна России против Украины