Обстрел "Эпицентра" в Харькове: спасатели обнаружили тело пятой жертвы

Обстрелы Харькова и "Эпицентра"

Сегодня около 16:00 российская армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Обе попали в гипермаркет "Эпицентр" посреди одного из спальных районов Харькова.

На момент удара в гипермаркете могли находиться более 100 человек, по другим данным - более 200 человек. Точное количество людей планируют установить с помощью записей с камер видеонаблюдения. Подробнее об обстреле "Эпицентра" - читайте по ссылке.

Также россияне атаковали харьковский центральный парк, но там вражеский боеприпас не разорвался после падения. После этого под ударом оказался центр Харькова. В результате обстрела гражданской застройки пострадали уже 18 человек, среди которых ребенок.

Как выяснилось, враг атаковал центр Харькова с помощью ракеты С-300. РБК-Украина рассказывала, как выглядит центр города после вражеского удара.

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