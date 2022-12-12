Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили гражданского, еще троих ранили

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие атак погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.