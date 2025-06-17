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Обстрел девятиэтажки в Киеве: парень, которого ждали родители, погиб

Вторник 17 июня 2025 21:16
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Обстрел девятиэтажки в Киеве: парень, которого ждали родители, погиб В Киеве нашли тело парня, которого целый день ждали родители (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова, Юлия Акимова

Спасатели нашли тело мальчика под завалами дома в Соломенском районе Киева, куда ночью 17 июня попала российская ракета. Стало известно, что это тот самый мальчик, которого ждали весь день родители.

Что известно о трагедии, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Тело мальчика достали из-под завалов

Около 20 часов тело юноши спасатели достали из-под завалов на месте российской атаки в Соломенском районе Киева. Известно, что родители уже опознали тело и подтвердили, что это их сын.

По словам правоохранителей, погибший юноша стал 14 жертвой страшного ночного обстрела по многоэтажке в Соломенском районе столицы. Более 100 человек - пострадали.

Утром все соцсети и СМИ облетело фото, где отец и мать стоят на фоне разрушенного дома. Впоследствии стало известно, что под завалами оказался их сын.

Родители мальчика целый день сидели у завалов и не теряли надежду, что его смогут достать живым. За спасательными работами также наблюдала вся Украина, и все надеялись на чудо. Однако, к большому сожалению, чуда не случилось, ребенок погиб.

Что известно о ночном обстреле в Киеве 17 июня

Россия в ночь на 17 июня атаковала столицу шахедами и ракетами и в городе было зафиксировано 27 локаций с повреждениями различной степени. Самая тяжелая ситуация - с многоэтажным домом в Соломенском районе, в который попала ракета.

В здании был разрушен целый подъезд, от 1 до 9 этажа и под завалами оказалось много людей. Нескольких людей удалось извлечь из-под завалов живыми, хотя и с тяжелыми травмами. В течение дня спасатели деблокировали еще 4 тела.

Около 17 часов в сети появилась информация, что мальчика из разрушенного дома нашли живым и отвезли в больницу. Однако эта информация не подтвердилась, а журналистка, которая ее распространила, впоследствии удалила пост.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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