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Обстрел Черноморска 4 июля: в больнице умерла одна из пострадавших

Фото: РФ обстреляла Черноморск Одесской области 4 июля, число жертв возросло (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице скончалась женщина, пострадавшая во время обстрела Черноморска Одесской области 4 июля. Число жертв возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Черноморска Василия Гуляева.

"4 июля враг нанес ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. В результате ракетной атаки молодая женщина погибла на месте, еще семь человек были ранены", - рассказал он.

По его словам, вчера в больнице скончалась еще одна женщина.

Обстрел Одесской области

4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области. Один человек погиб, еще семь человек были ранены.

Ранее в этот же день сообщалось и о взрывах в Одессе. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

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