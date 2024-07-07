Обстрел Черноморска 4 июля: в больнице умерла одна из пострадавших

Обстрел Одесской области

4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области. Один человек погиб, еще семь человек были ранены.

Ранее в этот же день сообщалось и о взрывах в Одессе. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

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