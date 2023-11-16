Обстрел многоэтажки в Селидово: найдено тело еще одной жертвы

Количество погибших на месте удара по многоэтажке в Селидово Донецкой области, который случился 15 ноября, возросло. Под завалами нашли третью жертву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенного в результате обстрела жилой 4-этажки", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы на месте удара по дому в Селидово идут уже вторые сутки (t.me/dsns_telegram)

Обстрел многоэтажки в Селидово Донецкой области

В ночь на 15 ноября российская армия ударила ракетами С-300 по Селидово Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов. Первоначально сообщалось об одной погибшей и двух раненых. Позже число пострадавших возросло до трех людей. А количество погибших - до двух. По данным спасателей, ударом разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются уже вторые сутки. Под завалами может находиться еще один человек.