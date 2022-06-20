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Обстріли Харкова та області стали більш інтенсивними: в Міноборони дали пояснення

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сили оборони майже вийшли до держкордону в Харківській області. Саме тому ворог так інтенсивно обстрілює цей регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Як Харків, так і область були переможно звільнені від ворога, і ця відстань, яка залишається до кордону, ворог на сьогодні чинить максимальні зусилля для того, щоб ЗСУ не дійшли до цього кордону. За це йдуть бої", - сказала вона.

Маляр також підкреслила, що в цій ситуації робити якісь прогнози не можна, адже ситуація змінюється щопівгодини і будь-яка інформація втрачає актуальність дуже швидко.

Нагадаємо, 20 червня російські війська завдали ударів по Харкову. Частина міста залишилася без світла.

Зазначимо, що на збільшення інтенсивності обстрілів Харкова вказав і мер Харкова Ігор Терехов.

Додамо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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Харків