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Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили ще трьох цивільних

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу росіяни вбили трьох цивільних, ще двох поранили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 803 людини, ще 2023 мирних жителя отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертви в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, ранок 7 вересня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Одна з ракет потрапила в багатоповерховий будинок, внаслідок чого "склався" один з під'їздів. Під завалами можуть бути люди.

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Донецька областьРосійська Федерація