Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили шістьох цивільних

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За минулу добу окупанти вбили шістьох мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 в Курдюмівці, 1 в Первомайському і 1 в Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 662 цивільних, ще 1711 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, протягом доби на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках ЗСУ відбили штурми росіян. Однак на деяких з цих напрямків тривають бойові дії.
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