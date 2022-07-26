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Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили трьох цивільних

Фото: російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули три мирних жителя, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 1 в Красногорівці, 1 в Соледарі і 1 в Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 642 людини, ще 1668 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, вранці 26 липня окупанти обстріляли Харків і Чугуїв. Пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Також російські війська вранці завдали удару по Одеській області. Росія застосувала літаки стратегічної авіації.

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