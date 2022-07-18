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Обстріли Донецької області. За добу окупанти вбили двох цивільних

Фото: окупанти вбили двох цивільних у Донецькій області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Протягом доби російські війська вбили двох мирних жителів, ще 10 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 17 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної російської агресії в Донецькій області загинули 625 осіб, ще 1608 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вранці у понеділок окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Один із снарядів потрапив до двоповерхового будинку, внаслідок чого 6 людей загинули.

Також в ніч на 18 липня Миколаїв в черговий раз піддався масованому ракетному обстрілу. Окупанти вдарили по автосалону і магазину з продажу сільгосптехніки.

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