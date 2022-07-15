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Обстріли Донецької області. За добу окупанти вбили трьох людей

Фото: окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу загинули три людини, ще сім - були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 осіб отримали поранення", - написав він.

Відзначається, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 612 осіб, ще 1572 мирних жителя отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, що окупанти не залишають спроб наступу на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак ЗСУ готові до кількох сценаріїв атаки.

Також ми писали, що російські війська можуть спробувати наступати на ці міста не тільки з півночі і зі сходу, але і з заходу, від виступу в їхніх позиціях в районі Барвінкова.

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