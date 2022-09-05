Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

Російські війська за добу обстріляли чотири населених пункти в Донецькій області. Внаслідок чого загинули три мирних жителя, ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 в Кураховому і 1 в Соледарі. Ще три людини отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 800 цивільних, ще 2017 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Донеччині. ЗСУ успішно відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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