Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще чотирьох цивільних

Російські війська знову обстріляли населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили чотирьох цивільних, ще десять осіб поранили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 1 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 в Торецьку, 1 у Великій Новосілці і 1 в Авдіївці. Ще 10 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 790 осіб. Тим часом кількість поранених вже перевищила 2 тисячі.

Варто зазначити, що ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.