Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще трьох цивільних

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох цивільних, ще одного поранили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу - в Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 762 людини, ще 1953 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ зупинили наступ російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках. Ворог втратив особовий склад і відійшов.
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