Обстріли Донецької області: росіяни вбили цивільного, ще двоє поранені

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram .

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 759 осіб, ще 1952 мирних жителя отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення", - розповів він.

Нагадаємо, російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Також після опівночі росіяни завдали удару по Запоріжжю і Харкову. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар по Запоріжжю ворог завдав близько четвертої ранку.

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