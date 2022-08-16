Обстріли Донецької області: росіяни вбили одного цивільного, ще двоє поранені

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили одного цивільного, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 734 людини, ще 1905 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вночі 16 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький.
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