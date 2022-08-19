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Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних

Фото: російські військові в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські військові в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили п'ятьох цивільних, ще 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Авдіївці, 1 в Дружбі, 1 в Зеленопіллі і 1 в Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - розповів він.

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 744 людини, ще 1928 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти здійснили кілька спроб штурму в Донецькій області. Українські військові успішно відбили всі наступи.

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