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Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили сімох цивільних

Фото: окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу росіяни вбили сімох мирних жителів, ще 9 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу - в Торецьку. Ще 9 осіб отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку війни через російську агресію в Донецькій області загинули 685 осіб, ще 1759 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертви і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку війська РФ наступають на Бахмут і Авдіївку, а також намагаються створити умови для оволодіння Соледаром і Бахмутом, розширивши контрольовану територію на західній околиці Донецька.

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Російська ФедераціяДонецька область