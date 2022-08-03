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Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили чотирьох цивільних

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Донецьк, Середа 03 серпня 2022 08:35
Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили чотирьох цивільних Фото: російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще 7 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу - в Красногорівці. Ще 7 осіб отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної агресії РФ в Донецькій області загинули 675 осіб, ще 1745 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня російські окупанти вдарили по Криворізькому району в Дніпропетровській області. Ворог бив з артилерії по двох громадах-Зеленодольській та Апостолівській.

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