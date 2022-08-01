Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили трьох цивільних

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу росіяни вбили трьох і поранили 16 цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 в Бахмуті і 1 в Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 668 осіб, ще 1735 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, в ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву. Ворожі ракети влучили у приватні будинки та травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок обстрілів поранення отримали три людини.
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