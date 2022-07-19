RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Донецької області. Окупанти вбили мирного жителя Авдіївки

Фото: окупанти обстріляли населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинув житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 626 осіб, ще 1610 мирних громадян отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.

Як відомо, противник продовжує намагатися просунутися на Донецькому і Слов'янському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецька областьРосійська Федерація