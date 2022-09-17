Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили двох цивільних, ще 11 – поранено

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу під удари потрапили п'ять міст, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, ще 11 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВУ Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілу Донецької області 16 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Святогірську та Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення", - написав він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 853 особи, ще 2135 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, російські окупанти вночі 17 вересня неодноразово накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
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