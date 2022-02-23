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Обстріли на Донбасі: окупанти майже 60 разів порушили "тишу", загинув військовий

Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 23 лютого, окупаційні війська Росії 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні ООС.

Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.

У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:

  • Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;
  • Авдіївка – 4 обстріли з мінометів;
  • Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.

Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.

Нагадаємо, минулої доби окупанти майже 100 разів відкривали вогонь за позиціями українських військових. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще п'ять отримали бойові травми.

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