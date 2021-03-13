Під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий

Поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських військових. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Як зазначається в повідомленні, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. На дії противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, йдеться в повідомленні.
Усього ж протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.
Неподалік населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний.
Крім того, станом на 7 годину ранку, 13 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. серед українських захисників немає.
Нагадаємо, за даними звіту місії ОБСЄ за 12 березня, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.
Нагадаємо, у п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.