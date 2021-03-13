Під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий

Як зазначається в повідомленні, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. На дії противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, йдеться в повідомленні.

Усього ж протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

Крім того, станом на 7 годину ранку, 13 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. серед українських захисників немає.