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Під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий

Автор: Олександр Білоус

Поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських військових. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Як зазначається в повідомленні, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. На дії противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, йдеться в повідомленні.

Усього ж протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

Крім того, станом на 7 годину ранку, 13 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. серед українських захисників немає.

Нагадаємо, за даними звіту місії ОБСЄ за 12 березня, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

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