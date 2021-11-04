Обстрілювали з мінометів й гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

З початку доби в районі ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації тричі порушили "тишу", а саме:
"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - пише пресслужба.
Втрат й поранень серед військовослужбовців ОС немає.