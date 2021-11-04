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Обстрілювали з мінометів й гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації тричі порушили "тишу", а саме:

  • біля Мар’їнки - двічі відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм;
  • в напрямку Попасної - обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - пише пресслужба.

Втрат й поранень серед військовослужбовців ОС немає.

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