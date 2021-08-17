Обстрілювали з артилерії та гранатометів: бойовики 5 разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Один з українських військовослужбовців отримав поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано:
Зазначається, що на півночі Луганщини було зафіксовано ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Піротехнічні розрахунки ДСНС, зі свого боку, розмінували 1 гектар території та знищили 65 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що внаслідок ворожих обстрілів було поранено українського військовослужбовця.