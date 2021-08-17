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Обстрілювали з артилерії та гранатометів: бойовики 5 разів порушили режим "тиші"

Автор: Сергій Пишкін

З початку поточної доби проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Один з українських військовослужбовців отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано:

  • неподалік від Причепилівки - бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців зі стрілецької зброї;
  • в напрямку населеного пункту Водяне - застосовували міномети 120-го калібру;
  • поруч з селищем Піски - вели обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що на півночі Луганщини було зафіксовано ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Піротехнічні розрахунки ДСНС, зі свого боку, розмінували 1 гектар території та знищили 65 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що внаслідок ворожих обстрілів було поранено українського військовослужбовця.

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