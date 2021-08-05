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Обстрілювали з артилерії та гранатометів: бойовики 7 разів порушили режим тиші

Автор: Сергій Пишкін

У четвер, 5 серпня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим тиші. Бойовики вели вогонь по позиціях українських військовослужбовців з ручних протитанкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Згідно з вечірнім зведенням стосовно ситуації в районі операції ООС, з боку збройних формувань РФ зафіксовано сім порушень режиму тиші, а саме:

  • неподалік від Авдіївки - бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Галицинівкою - обстрілювали позиції українських військовослужбовців з артилерійських систем калібру 122 мм;
  • в напрямку населенного пункту Південне - окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Водяного - бойовики застосовували станкові та ручні протитанкові гранатомети;
  • поруч з Красногорівкою - вели обстріл з протитанкових гармат.

Також зазначається, що бойовики відкрили вогонь по населеному пункту Красногорівка, внаслідок чого був тяжко поранений місцевий житель 1965 року народження. Збройні формування Російської Федерації також пошкодили п’ятиповерхову будівлю й автомобіль.

"Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - відзначає пресслужба ООС.

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