Обстрілював Сартану і Маріуполь. ВСУ знищили російський літак
Збройні Сили України спільно з Національною гвардією і полком "Азов" знищили російський літак. Він обстрілював селище Сартана і Маріуполь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської міської ради.
"Наші шановні військові-Збройні Сили України, Національна гвардія і полк "Азов" знищили ворожий літак російських кафірів, який вчора чотири рази обстрілював селище Сартану і Лівобережний район Маріуполя", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Нагадаємо, раніше Українська протиповітряна оборона збила черговий російський літак.
Крім того, Збройні Сили України збили крилату ракету, випущену в бік Києва з території Білорусі.
А до цього повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі Су-30.