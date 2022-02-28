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Обстрілював Сартану і Маріуполь. ВСУ знищили російський літак

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Маріуполь, Понеділок 28 лютого 2022 11:40
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України спільно з Національною гвардією і полком "Азов" знищили російський літак. Він обстрілював селище Сартана і Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської міської ради.

"Наші шановні військові-Збройні Сили України, Національна гвардія і полк "Азов" знищили ворожий літак російських кафірів, який вчора чотири рази обстрілював селище Сартану і Лівобережний район Маріуполя", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, раніше Українська протиповітряна оборона збила черговий російський літак.

Крім того, Збройні Сили України збили крилату ракету, випущену в бік Києва з території Білорусі.

А до цього повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі Су-30.

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