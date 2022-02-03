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Обстрілював з гранатомета позиції ООС. У Луганській області затримали бойовика

Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України повідомила про затримання учасника незаконних збройних формувань у Луганській області. За даними правоохоронців, він обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

За даними слідства, затриманим є мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.

Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

Згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та "вибивали" з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ, використовували безпілотники і заборонену зброю.

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Служба безпеки УкраїниДонбас