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При обстрілі багатоповерхівки у Святошинському районі Києва загинули дві особи

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 09:21
При обстрілі багатоповерхівки у Святошинському районі Києва загинули дві особи Фото: наслідки обстрілу багатоповерхівки у Святошинському районі Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артем Горовенко

В результаті обстрілу багатоповерхівки в Святошинському районі Києва загинули дві особи. Після обстрілу будівлю охопила пожежа з 1 по 16 поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталося значне руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.

"На місці події виявлені тіла двох загиблих, 35 громадян врятовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лук'янівська". Також повідомлялося, що російські війська обстріляли три багатоповерхівки в столиці і один приватний будинок на Осокорках.

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