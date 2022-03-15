При обстрілі багатоповерхівки у Святошинському районі Києва загинули дві особи

В результаті обстрілу багатоповерхівки в Святошинському районі Києва загинули дві особи. Після обстрілу будівлю охопила пожежа з 1 по 16 поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталося значне руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.

"На місці події виявлені тіла двох загиблих, 35 громадян врятовані", - йдеться в повідомленні.