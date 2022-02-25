При обстрілі дитсадка в Охтирці загинув охоронець. Поранено співробітницю та двох дітей

На другий день вторгнення Росії в Україну російські війська обстріляли дитячий садок в Охтирці Сумської області. В результаті загинув охоронець і є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
Повідомляється, що сталося попадання двох снарядів в двоповерхову будівлю дитячого садка, в результаті чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочка і двоє дітей отримав осколкові поранення.
"Діти госпіталізовані в лікарню. На щастя, загоряння будівлі не було... Російські війська продовжують атакувати місто, йде бій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Охтирці з "Ураганів" обстріляли житловий масив, а снаряди влучили в дитячий садок і бомбосховище.