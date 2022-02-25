RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

При обстрілі дитсадка в Охтирці загинув охоронець. Поранено співробітницю та двох дітей

Автор: Юлія Бойко

На другий день вторгнення Росії в Україну російські війська обстріляли дитячий садок в Охтирці Сумської області. В результаті загинув охоронець і є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Повідомляється, що сталося попадання двох снарядів в двоповерхову будівлю дитячого садка, в результаті чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочка і двоє дітей отримав осколкові поранення.

"Діти госпіталізовані в лікарню. На щастя, загоряння будівлі не було... Російські війська продовжують атакувати місто, йде бій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Охтирці з "Ураганів" обстріляли житловий масив, а снаряди влучили в дитячий садок і бомбосховище.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВторгнення Росії до України