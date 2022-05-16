Під обстрілами у Донецькій області загинуло 9 мирних мешканців, - Кириленко

За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донецької області. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

За його словами, внаслідок російських обстрілів 3 людини загинуло у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення.

Крім того, до Бахмута привезли двох поранених цивільних із Луганської області. Їм надали медичну допомогу.