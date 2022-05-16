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Під обстрілами у Донецькій області загинуло 9 мирних мешканців, - Кириленко

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донецької області. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, внаслідок російських обстрілів 3 людини загинуло у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення.

Крім того, до Бахмута привезли двох поранених цивільних із Луганської області. Їм надали медичну допомогу.

Нагадаємо, основні зусилля російські військові зосередили на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова і запобігти їх виходу в державний кордон України.

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