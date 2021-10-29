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Обстріл Трьохізбенки на Донбасі кваліфікували як теракт

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через ворожий обстріл Трьохізбенки на Донбасі. Справу було кваліфіковано як терористичний акт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" за фактом чергового обстрілу цивільних об’єктів прифронтового села Трьохзбенка на Луганщині, вчиненого напередодні російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих.

Фото: обстріл Трьохізбенки кваліфіковано як теракт (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 27 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Трьохізбенка із заборонених мінськими домовленостями великокаліберних гармат.

У результаті чого було пошкоджено п’ять житлових будинків, а ще 235 осель знеструмлені.

Зазначимо, що прокуратура Луганської області вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями РФ законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Донбас