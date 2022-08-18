Обстріл гуртожитку в Харкові та зростання смертності від COVID: новини за 17 серпня

Російські окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова, влада готується до складного опалювального сезону, у ВООЗ заявили про стрімке зростання смертності від COVID у світі. Докладніше про те, що сталося в середу, 17 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Україна стоїть принаймні за трьома вибухами у Криму, - CNN

Українські військові відповідальні принаймні за три вибухи у тимчасово окупованому Криму - на авіабазі в Саках, на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі в Гвардійському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналісти видання ознайомилося зі звітом українського уряду, яке їм надав чиновником, що побажав залишитися анонімним.

Зима близько. Де не буде опалення та як готуються в областях

До початку опалювального сезону в Україні лишається два місяці. Через війну цього року він буде складним: батареї стануть холоднішими, а в деяких містах опалення не буде зовсім. Влада активно готує інфраструктуру до зими, але також радить українцям утеплювати квартири та запасатися теплими речами.

Докладніше про те, як відбувається підготовка до опалювального сезону в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

У ВООЗ заявили про стрімке зростання смертності від COVID у світі

Смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%. Про це повідовляє генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За словами Гебреїсуса, за останній тиждень у світі зафіксували близько 15 тисяч смертей від коронавірусу.

Усик в образі козака вразив усіх на дуелі поглядів з Джошуа (відео)

Олександр Усик вийшов на дуель поглядів з Ентоні Джошуа в пишному вбранні українського козака, і виконав знамениту пісню "Ой у лузі червона калина", що стала вже всесвітньо відомою.

На кадрах YouTube-каналу "Matchroom Boxing" видно, що український боксер супертяж, чемпіон WBA, WBO і IBF на прес-конференції перед боєм реваншем з британцем Джошуа у Джидді (Саудівська Аравія) влаштував на "битві поглядів" надзвичайну виставу.

Дощі, град та шквали по усій Україні: прогноз погоди на четвер

Завтра, 18 серпня, у південних, центральних та східних відзначатимуться дощі. В північних та західних можлива гроза.

Вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.