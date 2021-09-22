Обстріл машини Шефіра кваліфікували як замах на вбивство. Відкрито справу

Обстріл машини Сергія Шефіра (першого помічника президента України) кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб. Правоохоронні органи встановлюють причетних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

За її словами, автоматна черга прошила автомобіль на дорозі між селами Лісники та Ходосівка.

"Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК). Інші подробиці і коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій і оцінки ситуації", - зазначила генпрокурор

Вона додала, що правоохоронці вживають заходів, щоб встановити зловмисників та затримати їх.