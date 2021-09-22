Обстріл машини Шефіра кваліфікували як замах на вбивство. Відкрито справу
Обстріл машини Сергія Шефіра (першого помічника президента України) кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб. Правоохоронні органи встановлюють причетних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.
За її словами, автоматна черга прошила автомобіль на дорозі між селами Лісники та Ходосівка.
"Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК). Інші подробиці і коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій і оцінки ситуації", - зазначила генпрокурор
Вона додала, що правоохоронці вживають заходів, щоб встановити зловмисників та затримати їх.
Нагадаємо, загалом вранці невідомі розстріляли машину Шефіра, сам він не постраждав.
Поранення отримав його водій, всього по машині випустили більше 10 куль.