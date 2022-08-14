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Обстріл Донецької області: окупанти вбили 2 цивільних, ще 10 поранені

Фото: через обстріли Донецької області загинули ще 2 цивільних, 10 поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Донецькій області внаслідок обстрілів російськими військами за добу загинули двоє мирних людей. Ще 10 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко.

Нагадаємо, що днем раніше російські окупанти використовували "Іскандери" та "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури у Донецькій області.

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Донецька областьВійна Росії проти України