Обстановка на Донбасі: поранений український військовий, у бойовиків один убитий

Українські військові на Донбасі зазнали 15 обстрілів з боку російських окупантів протягом неділі, 14 червня. Один військовослужбовець дістав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що українські підрозділи були змушені реагувати, тому прицільним вогнем вони подавили активність противника. Як наслідок - розвідка підтвердила, що одного з бойовиків було ліквідовано.

Встановлено, що противник використовував заборонені Мінськом міномети калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатомети, кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. Переважно, обстріли почастішали ближче до вечора.

Зафіксовано обстріли поблизу Луганського, неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе, двічі біля Хутора Вільного, по два рази поблизу Авдіївки та Кам’янки, а також неподалік Мар’їнки і біля Пісків.

"Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, попередня доба, 13 червня, виявилася для українських військових трагічною - загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.