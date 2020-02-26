У громадських закладах України почнуть роз'яснювальну роботу щодо коронавірусу

У громадських закладах в Україні почнуть роз'яснювальну роботу щодо нового типу коронавірусу з 27 лютого. Про це під час брифінгу повідомив міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, із 107 тисяч підприємств, не всюди будуть заходити: десь передадуть інформацію роботодавцям, і вони самі її розповсюдять.

"У нас є дві служби під Міністерством: Державна служба України з питань праці та Держпродспоживслужба. Ми зараз у Держпраці попросимо пройти по оптовій, роздрібній торгівлі, по розміщенню, по ресторанному бізнесу і по транспорту. Це буде всеукраїнська кампанія з завтрашнього дня, що буде відбуватись у двох напрямках. Інпектори першої служби будуть відвідувати оці точки в бізнесі", - розповів Милованов.

Також роз’яснювальні заходи проведуть зі співробітниками, що мають контактувати з багатьма людьми.

Нагадаємо, тест-системи на новий тип коронавірусу спочатку будуть направлені у три області. Першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають 3 області, а саме: Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Саме через те, що у цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії.

Як повідомляло РБК-Україна, тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру "Нові Санжари".