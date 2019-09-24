ОБСЄ зафіксувала 100 вибухів на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів у Донецькій області та пʼять порушень припинення вогню в Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що з вечора 21 до вечора 22 вересня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. Зокрема зменшилася кількість вибухів, порівняно з попередньою добою, і становила близько 100.

Зазначається, що 28 % порушень зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н. п. Пищевик, близько 25 % - на схід і східно-південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), приблизно 17 % - на північний захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), зокрема 29 вибухів.

Крім того, близько 9% порушень зафіксовано на північний захід від Дебальцевого (непідконтрольне урядові, 58 км на північний схід від Донецька) з найбільшою кількістю вибухів - 39.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) від початку доби, 23 вересня, бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали двоє українських військових.

РБК-Україна писало, за минулу добу, 22 вересня, бойовики порушували режим припинення вогню 15 разів.