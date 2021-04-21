ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дитини в Сніжному: батько активував гранату

Організація з безпеки і співробітництва в Європі з'ясувала, що в окупованому Сніжному від вибуху гранати загинула дитина. Гранату активував батько дворічної дівчинки.

Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ за 20 квітня.

Місія ОБСЄ уточнювала повідомлення про загибель дитини в окупованому Сніжному. В результаті вибуху ручної гранати загинула дворічна дівчинка. Трагедія сталася ще 8 лютого.

"16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася

увечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, жінка почула вибух.

"За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні", - розповідають в ОБСЄ.

Також відомо, що дитину прооперували в лікарні Донецька, але 20 лютого дівчинка померла.