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ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дитини в Сніжному: батько активував гранату

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 05:10
ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дитини в Сніжному: батько активував гранату Фото: ОБСЄ з'ясувало, що в Сніжному загинула дитина (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі з'ясувала, що в окупованому Сніжному від вибуху гранати загинула дитина. Гранату активував батько дворічної дівчинки.

Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ за 20 квітня.

Місія ОБСЄ уточнювала повідомлення про загибель дитини в окупованому Сніжному. В результаті вибуху ручної гранати загинула дворічна дівчинка. Трагедія сталася ще 8 лютого.

"16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася
увечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, жінка почула вибух.

"За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні", - розповідають в ОБСЄ.

Також відомо, що дитину прооперували в лікарні Донецька, але 20 лютого дівчинка померла.

Нагадаємо, ОБСЄ з'ясовувало обставини загибелі дитини на Донбасі. Спостерігачі побували в будинку на околиці Олександрівського, в якому хлопчик був у гостях на момент своєї загибелі.

Раніше повідомлялося, що в Україні причетність до загибелі дитини назвали фейком.

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