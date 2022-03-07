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ОБСЄ повідомила про обстріл офісу в Маріуполі. Місія евакуюється з України

Автор: Артур Родивилов

Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі в результаті обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів місії майже завершено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.

Відзначається, що триває евакуація місцевих членів місії, які раніше були в Краматорську і Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених в Маріуполі відкладається з міркувань безпеки.

Уточнюється, що з Києва почався рух ще один конвой місцевих членів місії. Остання група - "глава Місії і вище керівництво - тепер покине Україну".

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