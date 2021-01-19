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ОБСЄ скоротила кількість спостерігачів в Україну через COVID

Київ, Вівторок 19 січня 2021 14:21
ОБСЄ скоротила кількість спостерігачів в Україну через COVID
Фото: спостерігачі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Игорь Литвиненко

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україну через пандемію коронавірусу. Людський ресурс в ОБСЄ намагаються компенсувати більшою кількістю встановлених камер відеоспостереження і технічними можливостями.

Про це на брифінгу в Києві заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

"Через обмеження, що пов'язані з поширенням COVID-19, була скорочена кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії шляхом розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження", - сказала Лінде.

Раніше РБК-Україна писало, що ОБСЄ розширила свою присутність в Херсонській області. Це зроблено для відстеження подій в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що українська делегація в Тристоронньої контактної групи по Донбасу просить ОБСЄ допомогти з обміном полоненими і рухом через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).

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