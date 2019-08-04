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ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 23:38
ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів
Фото: місце стрілянини в Техасі (Twitter/REUTERS)

Директор БДІПЛ вважає, що злочин стався саме на грунті ненависті

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ закликає Сполучені Штати розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів. Про це заявила директор Бюро Інгібьорг Сольрун Гісладоттір, передає РБК-Україна.

Директор Бюро припускає, що стрілянина, у якій загинули 9 людей, є злочином на грунті ненависті щодо мігрантів.

"Я глибоко стурбована тим, що вбивства в Ель-Пасо, ймовірно, були мотивовані ненавистю до іммігрантів, і настійно закликаю владу США розслідувати ці теракти як злочини на ґрунті ненависті. Сьогодні я думаю про жертви та їхні сім'ї в Ель-Пасо і Дейтоні", - написала вона у Twitter.

ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів

Нагадаємо, у результаті стрілянини у Техасі в торговому центрі в місті Ель-Пасо загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення. Троє загиблих виявилися мексиканцями, ще шість громадян Мексики постраждали в результаті стрілянини.

Крім того, 4 серпня 2019 у США сталася друга за добу масова стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 9 осіб, а також нападник. Інцидент стався у Дейтоні, штат Огайо. Невідомий з рушниці відкрив вогонь у барі Ned Peppers на Східній П'ятій вулиці в одному з районів Дейтона.

 

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