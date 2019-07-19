ОБСЄ підтвердила загибель ще 3 мирних жителів на Донбасі

Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Таким чином, ОБСЄ зафіксувала загибель 10 мирних жителів з початку року

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі підтверджує загибель ще 3 мирних жителів на Донбасі у липні. Про це свідчить звіт місії у Facebook.

Зокрема, станом на 30 червня повідомлялося про 7 загиблих цивільних на Донбасі. Таким чином, з початку року на сході загинули 10 мирних жителів.

"СММ підтвердила, що в період з 1 по 14 липня 3 цивільні осіб були вбиті і 13 отримали поранення, в результаті чого загальне число жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року зросло до 81 (10 загиблих і 71 поранений)", - сказано у звіті.

Нагадаємо, у період з 17 по 30 червня СММ ОБСЄ підтвердила інформацію про вісьмох поранених цивільних осіб. Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року досягло 65 осіб: 7 загиблих і 58 поранених.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер заявила, що з середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року на Донбасі загинули щонайменше 3 332 цивільних особи і понад 7 тисяч - були поранені. За словами Фрейзер, з початку цього року на Донбасі загинули 12 мирних жителів, 58 - були поранені. Вона підкреслювала, що це - найменший показник за весь період конфлікту.

Додамо також, п'ятий президент Петро Порошенко раніше заявляв, що на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.