ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ підтвердила загибель ще 3 мирних жителів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 19:07
ОБСЄ підтвердила загибель ще 3 мирних жителів на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Таким чином, ОБСЄ зафіксувала загибель 10 мирних жителів з початку року

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі підтверджує загибель ще 3 мирних жителів на Донбасі у липні. Про це свідчить звіт місії у Facebook.

Зокрема, станом на 30 червня повідомлялося про 7 загиблих цивільних на Донбасі. Таким чином, з початку року на сході загинули 10 мирних жителів.

ОБСЄ підтвердила загибель ще 3 мирних жителів на Донбасі

"СММ підтвердила, що в період з 1 по 14 липня 3 цивільні осіб були вбиті і 13 отримали поранення, в результаті чого загальне число жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року зросло до 81 (10 загиблих і 71 поранений)", - сказано у звіті.

Нагадаємо, у період з 17 по 30 червня СММ ОБСЄ підтвердила інформацію про вісьмох поранених цивільних осіб. Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року досягло 65 осіб: 7 загиблих і 58 поранених.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер заявила, що з середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року на Донбасі загинули щонайменше 3 332 цивільних особи і понад 7 тисяч - були поранені. За словами Фрейзер, з початку цього року на Донбасі загинули 12 мирних жителів, 58 - були поранені. Вона підкреслювала, що це - найменший показник за весь період конфлікту.

Додамо також, п'ятий президент Петро Порошенко раніше заявляв, що на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.

У Росії відповіли на ідею про розширення нормандського формату ООН доставила партію гумдопомоги на Донбас
Новини України ОБСЄДонбасзагиблі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся