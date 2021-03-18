ОБСЄ фіксує зниження кількості порушень на Донбасі: стріляли поблизу Широкіно і ДФС

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 31 порушення перемир'я на Донбасі за добу. Більшість з них - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

Зокрема, в Донецькій області Місія зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 12 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень відбулося в районах поблизу Широкіно, а також на північний схід і південь від Донецької фільтрувальної станції.

За попередній звітний період зафіксовано 93 таких порушення (більшість сталося поблизу ДФС).

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період зафіксовано 1 таке порушення.