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ОБСЄ фіксує зниження кількості порушень на Донбасі: стріляли поблизу Широкіно і ДФС

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 31 порушення перемир'я на Донбасі за добу. Більшість з них - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, в Донецькій області Місія зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 12 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень відбулося в районах поблизу Широкіно, а також на північний схід і південь від Донецької фільтрувальної станції.

За попередній звітний період зафіксовано 93 таких порушення (більшість сталося поблизу ДФС).

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період зафіксовано 1 таке порушення.

Раніше в ОБСЄ заявляли, що останнім часом почастішали повідомлення, що містять взаємні звинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, 17 березня проросійські бойовика за день п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

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