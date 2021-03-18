ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ фіксує зниження кількості порушень на Донбасі: стріляли поблизу Широкіно і ДФС

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 07:11
ОБСЄ фіксує зниження кількості порушень на Донбасі: стріляли поблизу Широкіно і ДФС Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 31 порушення перемир'я на Донбасі за добу. Більшість з них - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зокрема, в Донецькій області Місія зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 12 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень відбулося в районах поблизу Широкіно, а також на північний схід і південь від Донецької фільтрувальної станції.

За попередній звітний період зафіксовано 93 таких порушення (більшість сталося поблизу ДФС).

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період зафіксовано 1 таке порушення.

Раніше в ОБСЄ заявляли, що останнім часом почастішали повідомлення, що містять взаємні звинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, 17 березня проросійські бойовика за день п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ОБСЄ СММ
NEWS
Максимум з початку року. В Україні 15 053 нових випадки коронавірусу
Максимум з початку року. В Україні 15 053 нових випадки коронавірусу
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм